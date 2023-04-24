Оккупанты плохо подготовлены к контрнаступлению ВСУ: аналитики назвали проблемы врага

В частности, большинство подразделений врага на важных участках фронта укомплектованы мобилизованными бойцами. Они вряд ли будут эмоционально или интеллектуально готовы ответить на такое наступление.

Оккупанты плохо подготовлены к контрнаступлению ВСУ из-за одержимости России тактическими наступательными операциями.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Российские войска в дальнейшем прибегают в основном к небольшим фронтовым атакам, чтобы получить тактические успехи на ограниченных участках фронта. Эти немасштабные атаки не требуют особого привлечения возможностей командования.

В то же время гораздо сложнее оборонные маневры захватчиков против широкомасштабного контрнаступления украинских войск. Эти маневры врага потребуют привлечения и тщательной отработки командованием и управлением больших подразделений и больших территорий.

Силы обороны Украины будут определять время и места, где будут проходить бои. Вероятно, украинцы будут давить на гораздо более широкие территории, чем сектора атаки, на которых обычно сосредотачивались вражеские командиры. Россиянам может прийтись полагаться на все свои части и воюющие подразделения, а не на избранную группу. Скорее всего, оккупанты будут вынуждены координировать оборонные операции всех своих подразделений одновременно.

Отмечается, что опыт боевых действий большинства российских тактических и оперативных командующих вряд ли позволит подготовиться к вызовам, с которыми они могут столкнуться.

Аналитики обращают внимание, что большинство подразделений врага на важных участках фронта были укомплектованы мобилизованными бойцами, не имеющими опыта обороны или отхода от механизированного многобригадного наступления. Такие военные вряд ли будут эмоционально или интеллектуально готовы ответить на такое наступление.

В отчете оценивается, что надежная оборона противника и ретроградный отвод могут быть затруднены распространенными и постоянными проблемами с моральным духом и дисциплиной. Аналитики сообщали о многочисленных случаях, когда российские бойцы на разных участках фронта жаловались на условия в их подразделениях, жестокое обращение со стороны командиров, пренебрежительное отношение командования к потерям и дезертирству.

В Институте считают, что указанные факторы наносят ущерб сплоченности российских подразделений и могут еще больше усугубить общую оборонную способность противника.

Напомним, по оценкам британского полковника Гемиша де Бреттон-Гордона, контрнаступление ВСУ может походить на операцию "Буря в пустыне" в Ираке, которая длилась всего 100 часов. Тогда армия во главе с войсками Британии и США "превратила в фарш танки и войска Саддама, они массово сдавались".

Как сообщил в своем свежем заявлении командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, украинские военные уничтожают кадровый и наступательный потенциал россиян и часто делают это неожиданно для врага. ВСУ продолжают удерживать стратегические рубежи.

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