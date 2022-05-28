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"Оккупанты понемногу выдыхаются": военный эксперт — о наступлении на Северодонецк

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"Оккупанты понемногу выдыхаются": военный эксперт — о наступлении на Северодонецк

Фото: Операция объединенных сил / Facebook

По украинским данным, в районе Северодонецка принимают участие 20-22 батальонно-тактические группы российской армии.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что российские военные пытаются взять под контроль Северодонецк уже неделю, поэтому они начинают терять силы для каждого нового наступления.

Об этом Жданов рассказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах 28 мая.

По его словам, в начале наступательных действий на отдельных участках россиянам удалось создать преимущество 1 к 20 в технике и 1 к 10 в личном составе, но в настоящее время такого соотношения нет.

"Донецкое направление включает в себя и Донецкую, и Луганскую области. А вот непосредственно в районе Северодонецка, по нашим оценкам, сражается ориентировочно 20-22 батальонно-тактические группы. На отдельных участках наступления российской армии удается создать преимущество 1 к 20 в технике и 1 до 10 в личном составе. Но это на отдельный участок, и это уже было несколько дней назад, потому что они уже неделю там наступают. Сегодня такого соотношения нет, они понемногу выдыхаются, но мы все равно держим оборону, даже при таких условиях", – рассказал военный эксперт.

Как сообщил Зеленский в видеообращении, по состоянию на 28 мая ситуация на фронте сложна и наступление России сосредоточено на Северодонецке, Лисичанске, Бахмуте, Попасной и других городах.

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