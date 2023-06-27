Оккупанты по несколько раз "уничтожают" уже подбитый Bradley — делают статистику для Минобороны РФ

Российский пропагандист и военкор Роман Романов слив в Сеть видео, где он рассказывает, как Минобороны РФ "приписывает" себе "победы" в войне и "невероятное количество сбитой военной техники ВСУ" — российские вертолеты по несколько раз "уничтожают" уже подбитый Bradley.

Видео пропагандиста опубликовал советник официального мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Так, Романов откровенно высмеял Генштаб РФ и рассказал, что на Бердянском направлении российские вертолеты К-52 показательно на камеру "подбивают" уже подбитый несколько дней назад Bradley ВСУ. Причем, уже не первый раз.

"Короче КВН тут бл*ть, вертушки К-52 бьют уже подбитую технику. Сейчас по Bradley еб*н*ло, которую пацаны вчера завалили. Потом вы увидите это в брифинге Конашенкова, что К-52 по Bradley работают, а она уже подбитая, пацаны, такой КВН происходит", — говорит на видео пропагандист, в очередной раз подтвердив ложь в отчетах Минобороны РФ.

Напомним, по данным The New York Times, в Украине были повреждены или уничтожены по меньшей мере 17 БМП Bradley во время войны.

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