Оккупанты на всех направлениях усиливают использование авиации и наступают на востоке: главное со сводки Генштаба

На четырех восточных направлениях оккупанты продолжают наступление, а на трех – обороняются.

Россия наращивает активность применения авиации на всех направлениях фронта и продолжает наступление на четырех направлениях. В течение суток оккупанты нанесли 24 авиационных и 7 ракетных удара. Также было совершено более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Что происходит на фронте – говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 27 января.

"В результате ударов российской федерации по гражданской инфраструктуре городов Кондрашовка Харьковской области, Часов Яр Донецкой области, поселка Камышаны и города Херсон есть погибшие и раненые среди мирного населения. Повреждены здания областной гражданской инфекционной больницы в Херсоне", - сказано в сообщении.

Ситуация на фронтах

Несмотря на значительные потери, российские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняются.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений, наступательные группировки противника не обнаружены. Обстрелам из танков, минометов и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Сеньковка и Тимоновичи Черниговской области, Волфин и Тимофеевка - Сумской, а также более 15 населенных пунктов в Харьковской области, в частности, Ветеринарное, Казачья Лопань, Веселое, Волчанск, Варваровка, Бударки, Белый Колодец, Милово, Новомлынск и Двуречная.

На Купянском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Котляровка и Берестово Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка на Луганщине. На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Невское и Диброва Луганской области.

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На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Веселое, Белогоровка, Благодатное, Бахмут, Часов Яр, Клищиевка, Белая Гора, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка. На Новопавловском направлении противник снова обстрелял Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву Донецкой области.

На Запорожском направлении пострадали, в частности, Железное, Ильинка, Времевка и Зеленое Поле на Донетчине, а также Ольговское, Малиновка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Плавни Запорожской области. В общей сложности 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Красный Маяк, Монастырское, Томарино, Бургунка, Тягинка, Станислав и Херсон.

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Оккупационные власти используют украинские медучреждения для лечения раненых военных

В городе Хрустальный Ровеньковского района Луганской области, в помещении городской больницы оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат российских военнослужащих и наемников ЧВК "Вагнер". Также в Каирах Каховского района Херсонской области, на базе Каирского психоневрологического интерната, лечатся российские оккупанты.

Россия продолжает грабить

По имеющейся информации, в Энергодаре со 2 февраля враг создает на атомной электростанции комиссию для проверки двух линий электропитания по 750 кВт с целью планирования восстановительных работ и подачи питания для транзита электроэнергии из Запорожской АЭС в Россию.

Во временно занятом курортном поселке Железный Порт Скадовского района Херсонской области российская так называемая "администрация" осуществляет перепись и конфискацию у украинских граждан не перерегистрированного по российскому законодательству бизнеса (пансионаты, кафе, рестораны).

Украинские асы ударили по скоплению оккупантов

Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по позициям зенитно-ракетных комплексов. В течение текущих суток подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ сбили российский Су-25 и вертолет Ми-8. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в то же время поразили 2 района сосредоточения живой силы захватчиков.

Напомним, Зеленский назвал количество танков, которые нужны Украине для контрнаступления.

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