Оккупанты поцелили в детский сад в Николаевской области, а Харьковщину атаковали ракетами С-300: ситуация в регионах 25 октября

Ночь против 25 октября в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно. Какая ситуация в регионах по состоянию на 9:00 утра.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Запорожской, Черновицкой, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской областях, Полтавщине, Житомирщине и Киевщине.

Сумщина

Вчера в течение дня россияне семь раз обстреляли пограничные громады Сумской области. Враг вел огонь по Середино-Будской, Шалыгинской, Юнаковской и Великописаревской громадам.

Великописаревскую громаду рашисты обстреляли за день трижды. Юнаковская громада – по окрестностям пограничного села враг применил стрелковое оружие. Военные зафиксировали 10 автоматных очередей. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

Днепропетровщина

Россияне всю ночь били по Никопольскому району. Под огонь попали три громады – Марганецка, Мировская и Никопольская. Люди не пострадали. Повреждены дома, пищевое предприятие, автомобили и водопровод. Подробная информация о последствиях уточняется.

Харьковщина

За прошедшие сутки враг продолжал террор гражданского населения Харьковской области. В частности, оккупанты обстреляли города Купянск и Волчанск, а также населенные пункты Купянского, Чугуевского, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.

В Купянске в результате ракетного удара, предварительно ракетами С-300, повреждено административное здание. В Дворичанской общине поврежден жилой дом. Без пострадавших.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Золочевской громаде Богодуховского района с ранением госпитализирован один человек.

Продолжается разминирование освобожденных от оккупантов территорий. За сутки пиротехническими подразделениями ГСЧС обезврежено 455 взрывоопасных предметов.

Луганщина

Из танков и артиллерии оккупанты обстреливают Невское, Стельмаховку, Надежду и Белогоровку.

Отражены атаки противника в районе Белогоровки. Всего враг нанес 26 артиллерийских ударов и два авиаудара по позициям защитников Луганщины.

В Лисичанске россияне вывозят имущество горожан. Объясняют, что они действуют по новому указу Путина – берут необходимое для нужд обороны.

Донетчина

Ночью и утром – обстрелы Авдеевки, Бахмута, Очеретинской громады, Торецка.

В деоккупированных населенных пунктах ситуация контролируемая, но происходят активные обстрелы с.Торское и поселка Заречное. Информация о последствиях уточняется.

Продолжается выдача гуманитарной помощи, жителям Лиманской и Святогорской громад выданы пенсии и другие виды помощи. За минувшие сутки в Донецкой области — семь погибших, трое раненых.

Николаевщина

Вчера в течение суток и вечером вражеские удары понес населенный пункт Широковской громады. Попадание было в детский сад и по открытым территориям. Также в результате обстрела поврежден жилой дом и разрушены хозяйственные пристройки. Пострадавших нет.

Также вчера враг наносил удары по территории аквазоны Очаковской громады. Пострадавших нет.

Как сообщает ОК "Юг", вчера противник совершал атаки по тыловым общинам Николаевского района, в результате чего повреждены панели солнечных батарей. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остаются находящиеся на линии разграничения населенные пункты Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и поврежденных жилых домах уточняется.

Херсонщина

Продолжаются активные боевые действия. Оккупанты продолжают обстреливать Бериславский район, разрушая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей.

По информации Генерального штаба, с целью замедления контрнаступления подразделений ВСУ оккупанты продолжают минировать мосты и переправы на путях отступления в Херсонской области.

В Командовании Воздушных Сил сообщили, что в Бериславском районе сбили два вражеских ударных вертолета Ка-52.

Продолжается фиксация фактов мародерства русскими военными на деоккупированных территориях.

На освобожденных от российских оккупантов территориях Херсонщины продолжаются работы по восстановлению, организуется помощь местным жителям, работает международная организация "Врачи без границ".

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