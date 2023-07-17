Оккупанты почти 90 раз обстреляли Херсонщину: есть погибшие

В течение 16 июля российская армия 89 раз из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и БПЛА обстреляла территорию Херсонской области, выпустила 373 снаряда.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По Херсону военные РФ выпустили 40 снарядов, попавших в дома, территорию авторынка, инфраструктурное предприятие и складские помещения. Также повреждение фермерского хозяйства в области.

"Из-за российской вооруженной агрессии один человек погиб, еще девять, в том числе двое детей, — ранены", — отметил Прокудин.

По данным Генштаба ВСУ, российская армия на Херсонском направлении в течение суток обстреляла Дудчаны, Казацкое, Львов, Ивановку, Антоновку, Берегово, Кизомис, Разлив и Херсон.

Армия РФ выпустила управляемые авиабомбы по Змиевке. В результате удара погибла 70-летняя местная жительница.

Напомним, в Херсоне погиб мужчина, пытавшийся самостоятельно разобрать боеприпас.

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