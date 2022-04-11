Оккупанты почти полностью уничтожили Ольховку в Харьковской области: какая ситуация

Оккупанты почти полностью уничтожили Ольховку в Харьковской области: какая ситуация

На месте обнаружили тела захватчиков.

Правоохранители фиксируют факты совершения военных преступлений в Ольховке Харьковской области, которая недавно была освобождена от российских оккупантов украинскими военными. Инфраструктура села во время оккупации получила повреждения.

В Ольховке находят российскую технику и тела оккупантов, сообщает прокуратура Харьковщины.

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"При осмотре места происшествия установлено, что большинство жилых домов, подсобных хозяйств, гражданский автотранспорт, местная школа и магазины повреждены или разрушены полностью. Также на месте обнаружена уничтоженная бронетехника оккупантов, использованное оружие и тела российских военнослужащих", — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что 10 апреля российские оккупанты в Харьковской области убили 10 гражданских, среди погибших есть ребенок. Сейчас самой горячей точкой остается Изюм.

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