Оккупанты под Бахмутом изменили тактику: эксперт о наступлении армии РФ

Армия России пытается наступать на Бахмут малыми группами, "прогрызая" оборону ВСУ. Оккупанты бросают в бой неподготовленных бойцов, несмотря на потери.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона на Youtube-канале ТСН.

"На Бахмутском направлении мы наблюдаем на сегодняшний день самую тяжелую ситуацию. Противник отчаянно пытается продвигаться вперед, они меняют тактику, применяют небольшие группы для того, чтобы эти группы просачивались между боевыми порядками Вооруженных сил Украины, закреплялись, вытесняли нас. Так же мы продолжаем наблюдать усиленный артиллерийский огонь и огонь ракетных систем залпового огня", – рассказал он.

По оценкам военного эксперта, ситуация очень сложная:

"Противник прогрызается в нашу оборону, мы отбиваем большинство атак, нанося ему очень серьезные потери, но они не считаются с этими потерями, все равно пытаются упорно лезть вперед, чтобы захватить то, что когда-то называлось Бахмутом. Они артиллерийским огнем наши города и села превращают в груду щебня".

Как отметил Грабский, задача России на сегодняшний день – закрепиться, не дать прорваться украинским войскам:

"Это один из элементов боевых действий, пусть очень кровавый и даже садистский, в первую очередь по отношению к своим собственным силам. Таким образом, отправляя малоподготовленные подразделения частных военных компаний, или так называемых "ЛНР-ДНР", противник пытается сковать наши силы, ведь мы должны реагировать на это, преследуя цель не допустить перемещения и сосредоточения наших сил на других направлениях… Он пытается таким кровавым способом задержать нашу подготовку к наступлению, задержать концентрацию наших войск и сил на других направлениях. И, несомненно, показать какую-то победу для своего внутреннего потребления, для своего населения".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря заявил, что россияне превратили Бахмут в выжженные руины. Ситуация на фронте остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе.

Ранее военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал, почему оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении, несмотря на серьезные потери. Эксперт объяснил важность Бахмута для россиян тремя причинами.

Офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко рассказал, что под Бахмутом оккупанты пытаются вести штурмовые действия днем и ночью.

"Может быть час-два относительного перерыва, а потом снова бой. Враг пытается штурмовать наши позиции пехотой... Все завалено трупами противника. Ситуация серьезная, продолжаются ожесточенные бои", – сообщил офицер.

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