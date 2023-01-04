Оккупанты под Бахмутом очень неудачно сходили на штурм и потеряли свои позиции: фото

При попытке атаковать украинские позиции враг понес потери и в панике отступил.

Под прикрытием артиллерии штурмовики оккупантов попытались захватить одну из передовых позиций Сил обороны Украины, которую удерживают, в частности, подразделения Госпогранслужбы.

Об этом в среду, 4 января, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Артналет пограничники переждали в укрытиях, а при приближении пехоты противника открыли огонь. Попытка штурма провалилась, враг понеся потери начал убегать”, — говорится в сообщении.

Паническим отступлением воспользовались украинские "зеленые береты" и совместно с воинами ВСУ перешли в контратаку.

"Стремительной атакой наши бойцы "на плечах" врага заняли их позиции, а противник продолжил уход в глубину. В ходе боя девять оккупантов уничтожены, еще около двадцати российских захватчиков ранены”, — уточнили в ГНСУ.

Фото: Госпогранслужба Украины

В результате неудачной вылазки оккупантов Силы обороны продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях.

Напомним, ранее основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин объяснил, почему его наемникам не удается захватить Бахмут в Донецкой области.

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