Оккупанты под Бахмутом воюют раритетным оружием: ВСУ нашли винтовку 19 века (видео)

Бойцы 3 отдельной штурмовой бригады, действующие на Бахмутском направлении, провели успешную операцию, в ходе которой обнаружили значительное количество оружия, принадлежавшего российским захватчикам. Однако самым большим удивлением для украинских военных стало обнаружение винтовки Мосина, использовавшейся российской империей в конце 19 века.

Соответствующая информация появилась на странице в телеграмм-канале бригады.

Как отмечается, украинские военные продемонстрировали свои трофеи и раненого врага, которого россияне просто бросили умирать. Бойцы 1 роты 1 механизированного батальона 2 отдельной штурмовой бригады также показали находки, добытые на российских позициях, из которых были изгнаны оккупанты. Среди оружия нашлись и очень раритетные образцы.

Кроме раритетной винтовки Мосина, используемой еще войсками Российской империи в конце 19 века, российские захватчики также воевали с "мосенками".

Оккупанты на Бахмутском направлении воюют раритетным оружием

Напомним, что россияне планомерно выжигают землю вокруг Антоновского моста.

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