Оккупанты под дулом автомата требовали от женщины признать Херсон российским

Женщина не выполнила требования агрессоров.

В Херсонской области оккупанты остановили машину с гражданскими, приставили оружие к шее женщины и заставили ее говорить, что Херсон - это Россия.

Об этом сообщила глава правозащитной организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук в Twitter.

По ее словам, когда женщина ехала на автомобиле, ее остановил российский патруль, спросили паспорт, а затем приставили автомат к лицу и заявили: "Скажи, что Херсон – это Россия".

"Жена ответила: "Херсон – это Украина", – сказал мужчина.

Еще захватчики порвали рукав куртки пострадавшей женщины, потому что она отказалась выполнять их просьбу.

Dmitriy Shylin: My wife был stopped by a Russian patrol. Они достигли своего спорта. Они попадут машину gun to face and said: tell us that Kherson is Russia. My wife replied: Kherson is Ukraine. У нас есть following consequences (photo). Я хочу пройти ее и я люблю ее pic.twitter.com/DSkyWsM1ux — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) 14 марта, 2022

Напомним, 12 марта стало известно, что российские оккупанты готовятся провести "референдум" по объявлению в Херсонской области "народной республикой". На это известие отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против страны-агрессора.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты терроризируют местное население. Речь идет о жителях городов Новая Каховка, Таврийск и Каховка. Накануне жители Херсона вышли на мирный митинг против российской оккупации.

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