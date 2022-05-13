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Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются прорваться в "Азовсталь" (фото)

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Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются прорваться в "Азовсталь" (фото)

Фото: Петр Андрющенко

Российские оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться внутрь завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом 13 мая сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Практически в прямом эфире. Ситуация изо дня в день становится сложнее", — написал он и показал фото.

Напомним, Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен и заблокирован российскими оккупантами. Они издеваются над местными жителями, усиливают меры фильтрации и внедрили информационную блокаду. ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за минувшие сутки, 12 мая.

Фото: Петр Андрющенко / ©
Фото: Петр Андрющенко

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