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Оккупанты под Соледаром уже "воюют" с американскими танками

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
2077
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты под Соледаром уже "воюют" с американскими танками

Фото: Associated Press

Российские пропагандисты хвастаются, что уничтожили танк Abrams тремя выстрелами из гранатомета "Муха".

Кремлевская пропаганда отчиталась о якобы уничтожении в боях под Соледаром первого американского танка Abrams. Хотя о поставках этой техники ВСУ пока только мечтают.

На фейк пропагандистов, даже опубликовавших фото "сгоревшего танка", отреагировали в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

В фейковом сообщении россияне хвастаются, что уничтожили Abrams с помощью трех выстрелов из обычного РПГ-18 "Муха". Для придания фейку достоверности отметили, что водителем-механиком танка был афроамериканец, которого тоже уничтожили.

"Ты видишь Абрамса? Нет. А он есть. Вот что значит работать на опережение", — прокомментировали дезинформацию пропангандистов украинские военные, добавив, что "водителя-механика" им очень жаль.

Напомним, американские чиновники считают, что ВСУ будет сложно эксплуатировать и обслуживать танк Abrams, отличающийся от британских и немецких танков.

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Дата публикации
Просмотры
2077
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