Оккупанты под утро ударили "Градами" по Никопольщине — есть разрушения (фото)

Оккупационная армия РФ под утро 3 сентября атаковала Никопольский район – под ударом оказалась Покровская сельская громада.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и показал последствия атаки.

Враг совершил атаку из тяжелой артиллерии и "Градов". Всего выпущено более 30 снарядов.

По словам Лысака, повреждены 5 многоэтажных домов и объект гражданской инфраструктуры. Изуродованы четыре автомобиля, один – уничтожили.

Поврежден автомобиль на Никпольщине.

Уничтожен автомобиль на Никопольщине.

Поврежден дом в Никопольщине.

Поврежден дом в Никопольщине.

Гражданское население в результате атаки не пострадало.

Напомним, в ночь на 3 сентября оккупанты совершили несколько волн атак ударными БпЛА "Shahed-136/131" по Одесской области. Силам ПВО удалось сбить 22 дрона из 25.

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