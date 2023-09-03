Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты под утро ударили "Градами" по Никопольщине — есть разрушения (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
384
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты под утро ударили "Градами" по Никопольщине — есть разрушения (фото)

Поврежден дом Никопольщины. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Российские захватчики нанесли очередной удар по Днепропетровской области.

Оккупационная армия РФ под утро 3 сентября атаковала Никопольский район – под ударом оказалась Покровская сельская громада.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и показал последствия атаки.

Враг совершил атаку из тяжелой артиллерии и "Градов". Всего выпущено более 30 снарядов.

По словам Лысака, повреждены 5 многоэтажных домов и объект гражданской инфраструктуры. Изуродованы четыре автомобиля, один – уничтожили.

Поврежден автомобиль на Никпольщине. / ©
Поврежден автомобиль на Никпольщине.
Уничтожен автомобиль на Никопольщине. / ©
Уничтожен автомобиль на Никопольщине.
Поврежден дом в Никопольщине. / ©
Поврежден дом в Никопольщине.
Поврежден дом в Никопольщине. / ©
Поврежден дом в Никопольщине.

Гражданское население в результате атаки не пострадало.

Напомним, в ночь на 3 сентября оккупанты совершили несколько волн атак ударными БпЛА "Shahed-136/131" по Одесской области. Силам ПВО удалось сбить 22 дрона из 25.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
384
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация