Оккупанты под видом помощи в поиске пропавших мариупольцев собирают информацию для фильтрации

В блокадном Мариуполе российские оккупанты под видом помощи в поиске пропавших людей собирают информацию, чтобы проводить мероприятия по фильтрации в городе.

Оккупанты создали чаты, Telegram-каналы, группы в социальных сетях, которые якобы помогают в поиске пропавших людей в городе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, так называемые "российские волонтеры" в сервисах по поиску пропавших мариупольцев предоставляют ссылки на информационные ресурсы так называемой "ДНР" или Российской Федерации.

“Для “осуществления поиска” нужно предоставить собственные персональные данные, в том числе местонахождение на данный момент, и данные о разыскиваемом лице (в частности, его последнее местонахождение). Такие сервисы не работают ни на поиск, ни на помощь. Они имеют единственную цель — сбор и анализ персональных данных для дальнейшей фильтрации внутри города, попыток привлечь к сотрудничеству и организации эффективных информационно-психологических операций", — сообщил Андрющенко.

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Кроме того, представитель мэрии рассказал, что российские военные начали выдавать "документы" о смерти. Впрочем, чтобы получить бумажку, люди должны предоставить информацию о погибшем, месте захоронения или нахождения тела и информацию о себе.

“Информацию проверяет специальная комиссия, которая выдает разрешение на захоронение на кладбище и свидетельство о смерти. Учитывая попытку получить данные о погибших и местах их захоронения, складывается впечатление о поиске мест возможных захоронений военных. Видимо, действительно боятся, что азовцы восстанут даже с того света, чтобы жечь сволочь", — отметил советник мариупольского мэра.

Как сообщалось, СБУ перехватила разговор российского оккупанта, заявляющего, что на "Азовсталь" в Мариуполе сбросят мощные бомбы, чтобы убить всех жителей города. Мирных украинцев российскому командиру не жалко, потому что "остались только патриоты Украины и очень умные люди". Единственное о чем волнуется убийца, э— пострадает ли он от взрывной волны.

Благодаря чему держатся мариупольцы и захотят ли туда вернуться выехавшие - "Ночная варта"

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