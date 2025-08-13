Оккупанты / © Associated Press

В Запорожском направлении оккупационные войска РФ оказались в критическом положении. Россияне из 108-го десантно-штурмового полка сообщают о значительных потерях в боях за Павловку.

Об этом пишет «АТЕШ».

По данным источников, российское командование предписывает подразделениям продвигаться в населенный пункт любой ценой. При этом отсутствует какая-либо координация с соседними частями, нет контрбатарейной поддержки и работы РЭБ. Атаки ведутся почти круглосуточно, что приводит к «масштабным потерям» среди личного состава.

Из-за критической ситуации командование начало отправлять в штурмовые группы даже тыловые подразделения и офицеров, признанные нежелательными. Агентство Атеш передает украинским войскам точные данные о позициях и передвижениях врага, что позволяет наносить прицельные удары и еще больше снижает боеспособность оккупантов.

Внутри полка нарастает напряжение, растет количество случаев самопроизвольного оставления позиций. Российских военных и дальше бросают на бессмысленные атаки, рассматривая их как расходный материал.

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные зачистили окрестности Степногорска, что в Запорожской области.

Однако враг продвинулся в Никаноровке, Щербиновке и вблизи Петровки Донецкой области.

Также накануне аналитики и волонтеры сообщили, что российские войска фактически прорвали оборону в направлении Доброполья и продвигаются там. Прорыв составляет около 10 км. Аналитики DeepState предупредили, что Доброполье упадет быстрее Покровска, если ничего не изменится.