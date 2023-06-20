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Оккупанты подбили машину с Сенцовым на фронте: в каком он состоянии, фото

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Оккупанты подбили машину с Сенцовым на фронте: в каком он состоянии, фото

Оккупанты подбили машину с Олегом Сенцовым на фронте / Фото: Олег Сенцов / Facebook

Режиссер и боец сообщил о тяжелом дне украинского наступления.

Во время наступления ВСУ российские оккупанты подбили на фронте военную машину с украинскими бойцами, среди которых оказался и режиссер, младший лейтенант Олег Сенцов.

Об этом сам Сенцов сообщил в Сети 20 июня.

Сенцов заявил о тяжелом дне украинского наступления, в который была подбита военная машина Сил обороны. Однако бойцу вместе с собратьями удалось выбраться из машины, и они продолжают защиту государства.

"Это был очередной трудный день нашего наступления. Мы заняли определенный нашей роте рубеж, хотя и понесли потери. Нашу машину подбили, но мы с экипажем смогли вылезть. Война за нашу землю продолжается", – говорится в сообщении Сенцова.

К своему сообщению он добавил селфи на фоне военной машины. Заметим, что младший лейтенант на фото позирует улыбающимся и на состояние здоровья в сообщении не жалуется.

Оккупанты подбили машину с Олегом Сенцовым на фронте / © Олег Сенцов / Facebook
Оккупанты подбили машину с Олегом Сенцовым на фронте / Фото: Олег Сенцов / Facebook

Сенцов на фронте: что известно

Еще в марте 2022 года Сенцов сообщил, что встал на защиту Украины от российских оккупантов. Его подразделение тогда было переброшено для усиления направления, где враг постоянно пытался прорваться в Киев. Новоиспеченный боец рассказывал, что освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW.

В апреле того же года режиссер рассказывал, что присоединился к отряду спецназначения и находился на юго-востоке Украины.

В июле 2022 года Сенцов делился, как вместе с собратьями выходил из Лисичанска: "Под Лисичанском все пошло не так, как надо, но это война и бывают такие моменты. Но командование приняло верное решение – вовремя отойти. Я был в группе, прикрывающей отход, мы стреляли ночью, когда была эвакуация в ночь с четверга на пятницу".

В августе режиссер опубликовал фото с передовой, которое подписал коротко: "Где-то в кустах под Бахмутом".

В июне 2023 года Сенцову было присвоено звание младший лейтенант. Боец отмечал, что "погон догнал" его на Запорожском направлении.

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Дата публикации
Просмотры
4166
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