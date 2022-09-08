Оккупанты поддерживают "инфоблокаду" новоприбывших и принудительно переводят "мобилизованных" из "ДНР" на контракты — разведка

В то же время сами военные согласия на контракт не давали и узнают об изменении статуса постфактум.

"Мобилизированный" личный состав 1 армейского корпуса оккупационной армии (в основном состоит из жителей " ДНР ") массово переводят на военный контракт.

В то же время сами военные согласия на контракт не давали и узнают об изменении статуса постфактум. Им также не предоставляется информация о сумме будущей зарплаты и сроках начисления.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Одновременно на оккупированных землях Херсонской области на переднем крае держат недавно прибывший на войну личный состав. Эти военные вообще не владеют текущей информацией о ситуации на фронте. Они не знают об обстрелах Антоновского моста и ГЭС, поскольку телефоны отобрали, а командование такой информации не сообщает. Солдатский и сержантский состав, а также офицеры низшего командного звена не проинформированы об уничтожении составов и мест дислокации российских подразделений за последние три недели", — отмечает ГУР.

По данным разведки, командование делает все возможное, чтобы информационная изоляция подразделений сохранялась как можно дольше и личный состав считал, что "все идет по плану".

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