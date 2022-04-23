Оккупанты подготовили около 200 вагнеровцев: группу перебросили в район Новобахмутовки

Россияне с целью наступления на востоке Украины наполняют резервы живой силы.

В частности, в Донецкой области в рамках формирования военного резерва могли опрокинуть бойцов группы "Вагнера". Это подразделение было сформировано как дополнительный резерв.

Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба 23 апреля.

В настоящее время речь идет о около 200 вагнеровцах. Бойцы ПИК могут дислоцироваться около Новобахмутовки. Вероятно, они будут уточнять порядок взаимодействия, будут изучать характер местности и проводить разведку. Информацию пока уточняют, отметили в Генштабе.

К слову, в Донецком направлении враг проводит наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Северодонецком направлении. Кроме того, продолжается наступление в направлении Новотошкивского и штурмовых действий в районах Рубежного, Попасной и Марьинки.

Как сообщалось, российские оккупанты проводят наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. В частности, оккупанты частично блокируют Харьков. Наибольшая активность наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях.

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