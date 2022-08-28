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Оккупанты подкупами и угрозами заставляют родителей отдавать детей в школы на Херсонщине

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Оккупанты подкупами и угрозами заставляют родителей отдавать детей в школы на Херсонщине

Фото: Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин

Во всех школах на оккупированных территориях будет военизированная охрана.

В Херсонской области родителей школьников пытаются либо подкупить, либо запугать, чтобы они согласились отдать детей учиться по российским программам.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Оккупанты обещают родителям, которые согласились отдать своих детей в захваченные школы, выплатить 10 тыс. рублей. Есть случаи, когда родителям угрожают штрафами, конфискацией имущества и лишением родительских прав за отказ отдавать своих детей на обучение по российским программам. Также во всех школах будет военизированная охрана", — говорится в сообщении.

Напомним, в Луганской области оккупанты подготовили методичку для учителей на 1 сентября.

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