Оккупанты подло обстреливают жилые кварталы и блок-посты в Николаеве: Ким пообещал их "пожучить"

Российские оккупанты начали сильнее стрелять по блокпостам.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал о ситуации в регионе по состоянию на утро 10 марта. По его словам, украинские защитники готовятся и наращивают силы. Вместо этого оккупанты начали сильнее стрелять по блокпостам.

Об этом заявил Виталий Ким в своем видеообращении.

"На сегодняшний день часть сел мы по одному из направлений заняли, скажем так. Сейчас поставляем продукты, будем забивать им магазины, грузимся сейчас, также наша терроборона и военные коммуницируют в отдаленных районах, чтобы плотнее сделать защиту и огонь по врагу... Засранцы начали сильнее стрелять по блокпостам. Вчера, к сожалению, мы имели потери. К сожалению, с этим ничего нельзя сделать. Они подло стреляют по жилым кварталам, блок-посты обстреляли. Будем сейчас их оттаскивать от города. Сейчас мы их пожучим", — сказал Ким .

Глава Николаевской ОГА также поблагодарил волонтеров за работу.

Напомним, российские военные вечером 9 марта начали обстрел Николаева "Градами" и "Ураганами".

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