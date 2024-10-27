Оккупанты подняли российский флаг в центре Богоявленки и зашли в здание горсовета Селидового — DeepState

Что происходит в населённых пунктах Украины, по информации аналитиков канала.

Российские оккупанты подняли свой флаг в центре села Богоявленка Угледарской городской общины, а также установили российские флаги в западной части Селидового Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState.

В то же время аналитики канала отмечают, что пока неизвестно, полностью ли враг захватил Богоявленку.

"Но уже вчера (26 октября — ред.) было известно, что их пехота с юга и запада населенного пункта начала просачиваться в глубину", — говорится в сообщении DeepState.

Также стало известно, что вражеские солдаты уже находятся в здании Селидового городского совета.

"Ожидаем официальной информации по поводу города или когда уроды поднимут свои тряпки и в западной части Селидового. Как и с Угледаром, комментировать нет сил. Работы над ошибками нет", — пишет DeepState.

Напомним, российские захватчики уже оккупировали населенный пункт Левадное на Запорожье.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, где наступает враг.

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