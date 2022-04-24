Оккупанты подтянули к границе "Искандеры" и строят понтонные переправы: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 24 апреля

Оккупанты подтянули к границе "Искандеры" и строят понтонные переправы: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 24 апреля

Военные РФ продолжают проводить наступательные действия, а ВСУ отражают атаки врага.

Начались 60 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

В Генштабе ВСУ рассказали о том, как прошли 59 сутки и какие успехи имели ВСУ.

В Восточной операционной зоне противник продолжает наступать, чтобы установить контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечить сухопутный путь между территориями и оккупированным Крымом.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. В районах населенных пунктов Грабовка, Глубокское и Калинино Гомельская области оккупанты проводили инженерное оборудование позиций.

На Северском направлении без существенных изменений. Противник наращивает инженерно-фортификационное оборудование позиций в Брянской области в 3 км от государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск за счет опрокидывания и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области. Так, по имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М". Враг продолжает частичную блокировку Харькова, производит огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. С целью усложнения перемещения подразделений Сил обороны в районе населённого пункта Коротичи противник провел дистанционное минирование местности.

Оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка, проводят воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных Сил Украины с помощью БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Барвенково, Курулька и Гусаровка.

На Донецком и Таврическом направлениях враг обстреливает позиции ВСУ и активизировал наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасное. На Северодонецком направлении враг привел понтонные переправы через реку Красная. На Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны.

На Мариупольском направлении противник продолжал обстреливать и блокировать украинские подразделения в районе Азовстали города Мариуполь, зоркема с применением авиации. Используя железнодорожное сообщение, противник делает попытки наладить логистическое обеспечение войск.

На Южнобузском направлении враг продолжает удерживать занятые позиции, в отдельных направлениях пытается улучшить тактическое положение, оказывает огневое влияние на позиции подразделений ВСУ и объекты гражданской инфраструктуры украинских населенных пунктов.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины вместе с другими зенитными подразделениями Сил обороны за предыдущие сутки уничтожено 17 воздушных целей: 9 БПЛА, 3 самолета и 5 крылатых ракет.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 12 атак российских оккупантов, уничтожены 4 танка, 15 единиц бронированной и 4 единицы автомобильной техники, 5 артиллерийских систем.

Напомним, что украинские подразделения с позиций наблюдательных постов возобновили контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области.

Читайте также:

Российские войска ударили из артиллерии по психоневрологическому интернату и домам в Сумской области (фото)

Во Франции убеждены, что нефтяное эмбарго для России будет принято за считанные недели.

На востоке Украины ВСУ уничтожили около 150 оккупантов и кучу вражеской техники