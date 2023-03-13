Оккупанты подтянули резервы на Луганщину: Гайдай рассказал о планах ВСУ контратаковать

Упорные бои продолжаются в двух направлениях на фронте Луганщины.

Оккупанты подтянули резервы под Белогоровку и на Кременское направление в Луганской области, они сосредоточили там максимальные усилия. Штурм позиций ВСУ происходит почти круглосуточно.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Именно там российские оккупационные войска сосредоточили максимальные усилия. Враг стянул туда много резервов. Оккупанты штурмуют Кременщину почти круглосуточно... Туда они бросают и свою "современную технику", — рассказал Гайдай.

Сергей Гайдай также добавил, что украинские войска ожидают улучшения погодных условий через несколько недель и планируют контратаку на этом направлении.

Ситуация в Луганской области

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что оккупанты в Луганской области пытаются атаковать позиции ВСУ силами регулярной армии и большим количеством бронетехники. В район боевых действий стянули больше артиллерии, чем под Бахмутом.

Оккупанты глушат связь и закрывают населенные пункты, чтобы украинцы не могли передавать информацию с оккупированных территорий Луганщины.

В Луганской области украинские пограничники перехватили очередной российский дрон-разведчик.

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