Оккупанты подтянули резервы, ВСУ несколько продвинулись: в Минобороны рассказали о тяжелых боях за Бахмут

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что российские кафиры взыскали резервы в Бахмут Донецкой области. Россияне весь день атаковали украинские позиции.

Об этом она написала на своем телеграмм-канале.

"По состоянию на данный момент мы контролируем юго-западную часть Бахмута. На окраине севернее Бахмута враг тоже атаковал. Атаки отбиты. На отдельных участках есть продвижение наших войск на 500 метров", — написала Маляр.

Замминистра обороны добавила, что российские оккупанты пошли в наступление в пригороде Бахмута. Там весь день продолжались ожесточенные бои. Однако оккупанты не имели успеха и отошли с потерями. Кое-где воины ВСУ освободили еще 1 километр украинской земли.

"Военные задачи оборона Бахмута и пригородов выполняет. Сейчас мы выигрываем время для определенных запланированных действий. Командование ОСУВ Хортица, в зоне ответственности которого Бахмутское направление, держит ситуацию под контролем", — подчеркнула Маляр.

Напомним, пресс-служба Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ сообщила, что военные совершили успешные наступательные действия в западных окрестностях города Бахмут и создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления на данном направлении.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что украинские Вооруженные силы дальше атакуют российскую армию на Бахмутском направлении. Защитникам удалось продвинуться на расстояние до 1700 метров на флангах.

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