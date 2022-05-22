Оккупанты подтянули войска из Крыма и пытаются захватить всю Херсонскую область — эксперт

Оккупанты подтянули войска из Крыма и пытаются захватить всю Херсонскую область — эксперт

Эксперт отмечает, что сейчас необходимо критически получать от партнеров вооружения, чтобы сдерживать наступление.

В Херсонской области враг пытается двигаться к границам Днепропетровской области, об этом заявил руководитель центра военно-политических исследований Александр Мусиенко в эфире «Единого марафона» в слоте ТСН.

«Пытаются увеличивать интенсивность обстрелов, но по земле их подразделениям продвинуться не удается. Хотя действительно они из оккупированного Крыма подтянули дополнительные силы, подтянули тяжелое вооружение, что свидетельствует о том, что намечаются намерения выйти на административные рубежи Херсонщины. Пытаются захватить Херсонскую область», – отметил Мусиенко.

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По его словам, такие действия продолжаются уже несколько дней, но успеха пока враг не имеет. Поэтому Мусиенко отмечает, что очень важно, чтобы сейчас Украина получила все больше нужного оружия, "тогда земля под врагом будет гореть".

Он отмечает, что определенные виды вооружения уже используются, как пушки М-777, так и ударные беспилотники "Камикадзе" и ракеты. «Накапливаем необходимый нам ресурс», – отметил эксперт.

Мусиенко напомнил, что преимущество пушки М-777 в том, что оно бьет дальше на несколько километров, а российская артиллерия просто не достает, чтобы уничтожить ее.

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