"Оккупанты погибнут, как роса на солнце": Зеленский сообщил, где сейчас продолжаются самые тяжелые бои

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что самые тяжелые боевые действия продолжаются на Авдеевском, Бахмутском направлениях и в Харьковской области.
В Запорожской области и на юге оккупанты пытаются улучшить свое положение, но стратегически это безнадежно для них.
Об этом глава государства заявил в видеообращении 17 августа.
"Авдеевское направление, Бахмутское, Харьковщина, некоторые другие направления — там сейчас самые тяжелые боевые действия. Я благодарен каждому и каждой, кто выдерживает это давление, кто защищает позиции и помогает нашим воинам", — сказал президент.
"В Запорожской области, в некоторых районах юга страны оккупанты пытаются улучшить свое положение, но стратегически это безнадежно для них. Украинские воины будут шаг за шагом уничтожать потенциал оккупантов, и настанет день, когда враг погибнет и на Запорожье, и на юге, и на востоке страны, и в Крыму. Оккупанты погибнут, как роса на солнце, и наша оборона есть и будет этим солнцем", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, днем ранее президент призвал жителей временно оккупированных территорий не приближаться к любым военным объектам оккупантов, чтобы не подвергать себя опасности. Ведь возможен "хлопок".
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