Оккупанты похищают из Мелитополя комбайны: сельхозтехнику запеленговали в Крыму и в Чечне

Оккупанты похищают из Мелитополя комбайны: сельхозтехнику запеленговали в Крыму и в Чечне

Местному предприятию "Агротек-Инвест" нанесен ущерб на 1,5 млн евро.

С территории предприятия "Агротек-Инвест" в городе Мелитополе российские оккупанты похитили сельскохозяйственную технику и фирменную смазку к ней. Общий ущерб, причиненный агрофирме, составил уже 1,5 млн евро.

Об этом сообщили на сайте "Агропортал" со ссылкой на пресс-релиз предприятия.

Добычей оккупантов стала партия новой техники — комбайн John Deere s760 с жаткой и 2 сеялки Vaderstad Tempo, общая стоимость которых составляет 520 тысяч евро. Как говорится в прессрелизе, в течение 4-5 апреля эта техника, а также 20 тонн фирменной смазки, была похищена и вывезена с площадки "Агротек-Инвест" в Мелитополе в направлении России.

Ранее с предприятия уже похитили 4 единицы техники, которая была вывезена в Чечню.

"Общий ущерб компании от кражи уже насчитывает более 1,5 млн. евро", — отмечают в агрофирме.

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров отметил, что имущество мелитопольских предприятий, которое разграбили российские оккупанты, обнаружили на территориях оккупированного Крыма и Чечни.

“Оккупанты продолжают массово грабить предприятия. На днях разграбили магазины сельскохозяйственной техники "Техноторг" и "Агротек-Инвест" на сумму более 1,5 миллиона евро. По данным GPS-навигаторов, большинство техники находится на территории Крыма, но часть уже на территории Чечни”, – написал он.

Также Федоров добавил, что оккупанты похищают местных предпринимателей с целью мародерства – грабят их имущество и забирают деньги.

"По Мелитополю ездят вооруженные люди, которые угрожают жителям", — добавил городской голова.

Напомним, В Мелитополе российские оккупанты отбирают у местного населения украинскую гуманитарную помощь, прибывающую из Запорожья.

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