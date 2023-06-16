Оккупанты похищают на захваченных территориях украинцев: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Оккупанты выпустили по Киевщине 12 баллистических ракет, продолжают терроризировать мирных жителей и пытаются захватить наши территории.

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины. Кроме того, несмотря даже на значительные потери на поле боя, не отказываются от планов полностью оккупировать наше государство.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Российские оккупанты и дальше игнорируют законы и обычаи войны, используют тактику террора, наносят удары, совершают обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

Военные РФ обстреляли Киевщину

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киевщине, применив 6 аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал" и 6 крылатых ракет "Калибр". Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины все 12 ракет были уничтожены.

Оккупанты за сутки нанесли два десятка авиаударов

В течение суток противник нанес 24 авиационных удара, совершил около 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К величайшему сожалению, кроме разрушения инфраструктуры, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло 21 боевое столкновение.

Какая ситуация на оперативных направлениях

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На полигонах республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений с РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиационные удары по населенным пунктам Могрица Сумской области и Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Зноб-Трубчевска, Чуйковка, Бояро-Лежачие, Старые Вырки, Басовка, Степок, Краснополье, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Красная Зоря, Глубокое, Липцы, Зеленко, Тере. Волчанские Хутора, Бочково, Малая Волчья на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийских и минометных обстрелов противника подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационный удар в районе Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов Авдеевки, Веселого и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Максимилиановка, Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Времовка, Сторожево, Новоселка, Новополь Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Змиевка, Берислав, Казацкое, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Оккупанты на захваченных территориях похищают украинцев

На временно занятых территориях Украины фиксируются случаи насильственного похищения проукраинско настроенного населения, а также обустройство новых застенков для их содержания. В частности, один из таких застенков российские террористы обустроили на территории общеобразовательной школы в поселке Великие Копани Херсонской области. В спортзале школы подразделения ФСБ РФ проводят допросы. Задержанных лиц оккупанты держат в жестких, бесчеловечных условиях, применяют к ним пытки.

Как отработала авиация ВСУ

Авиация сил обороны в сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками были уничтожены 3 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника и 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы и еще 2 важных объекта противника.

Напомним, что российские войска нанесли массированный ракетный удар по Херсону.

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