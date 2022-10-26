Оккупанты похищают украинских детей, чтобы заставить их родителей уехать в РФ

С начала войны россияне похитили около 9 тыс. украинских детей.

С начала полномасштабного вторжения оккупанты депортировали из Украины 8732 детей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Украинские дети фактически сейчас заложники оккупантов. Посредством которых россияне хотят вывезти в РФ родителей детей, то есть депортировать местных.

Украинских детей также используют в пропаганде для россиян, рассказывая о "спасении детей от нацистов".

"С октября российские оккупационные власти перенесли каникулы в школах Херсонской области и начали вывозить украинских детей на "оздоровление" в ранее оккупированный Крым. Речь идет о 1200 вывезенных школьниках из одной области. Также информация о вывозе детей поступает из Запорожской области", — говорится в сообщении.

Позже родителей поставили перед фактом, что дети "задерживаются на отдых на неопределенный срок" и приказали передать теплые вещи. Также детей противоправно отправили в местные русские школы для дальнейшей русификации.

В течение октября россияне также вывозят детей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Россию. Ранее аналогичные действия оккупанты совершали в Мариуполе, Буче, Ирпене, Изюме, Купянске и других населенных пунктах.

"При этом детей иногда вывозят в отдаленные регионы России, чтобы усложнить их возвращение домой. В частности, детей вывозят во Владивосток и Тюмень. Детей-сирот затем передают под опеку, с последующим возможным усыновлением. Все эти факты и данные документируют украинские правоохранители", — сообщает Центр национального сопротивления.

Напомним, с 24 февраля оккупанты убили в Украине 430 детей, более 820 ранены.

Эти цифры неокончательны, поскольку невозможно установить преступления в зонах активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Российский пропагандист Антон Красовский заявил, что нужно уничтожать украинских детей, которые в 80-е годы были против оккупации Украины.

По информации мэра Энергодара, россияне содержат украинских детей в Краснодарском крае.

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