Оккупанты похищают украинских детей, чтобы заставить их родителей уехать в РФ

С начала войны россияне похитили около 9 тыс. украинских детей.
С начала полномасштабного вторжения оккупанты депортировали из Украины 8732 детей.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Украинские дети фактически сейчас заложники оккупантов. Посредством которых россияне хотят вывезти в РФ родителей детей, то есть депортировать местных.
Украинских детей также используют в пропаганде для россиян, рассказывая о "спасении детей от нацистов".
"С октября российские оккупационные власти перенесли каникулы в школах Херсонской области и начали вывозить украинских детей на "оздоровление" в ранее оккупированный Крым. Речь идет о 1200 вывезенных школьниках из одной области. Также информация о вывозе детей поступает из Запорожской области", — говорится в сообщении.
Позже родителей поставили перед фактом, что дети "задерживаются на отдых на неопределенный срок" и приказали передать теплые вещи. Также детей противоправно отправили в местные русские школы для дальнейшей русификации.
В течение октября россияне также вывозят детей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Россию. Ранее аналогичные действия оккупанты совершали в Мариуполе, Буче, Ирпене, Изюме, Купянске и других населенных пунктах.
"При этом детей иногда вывозят в отдаленные регионы России, чтобы усложнить их возвращение домой. В частности, детей вывозят во Владивосток и Тюмень. Детей-сирот затем передают под опеку, с последующим возможным усыновлением. Все эти факты и данные документируют украинские правоохранители", — сообщает Центр национального сопротивления.
Напомним, с 24 февраля оккупанты убили в Украине 430 детей, более 820 ранены.
Эти цифры неокончательны, поскольку невозможно установить преступления в зонах активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Российский пропагандист Антон Красовский заявил, что нужно уничтожать украинских детей, которые в 80-е годы были против оккупации Украины.
По информации мэра Энергодара, россияне содержат украинских детей в Краснодарском крае.
Читайте также:
- 11-летний мальчик из Львова собирает на беспилотник для ВСУ
- В Бахмуте спасли 8-летнего мальчика: его отец и беременная мама погибли от обстрела
- В Польше 14-летний местный подросток молотком избил 7-летнюю девочку из Украины