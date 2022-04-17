Оккупанты похитили 16-летнего сына главы Запорожской райгосадминистрации — видео

Олег Буряк обратился с просьбой помочь найти сына.

В Запорожье российские оккупанты похитили сына главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка.

Об этом политик сообщил в видеообращении, которое обнародовали в Telegram-канале "Демократический топор". Буряк рассказал, что 16-летнего юношу забрали враги на блокпосте в Васильевке. Владислав был в автоколонне, которая двигалась из Мелитополя в Запорожье.

"Где мой сын сейчас, я не знаю. Я обращаюсь к европейским сообществам и всему человечеству – помогите мне, пожалуйста. Пусть весь мир знает о том, что россияне здесь в Украине воруют детей. Помогите моему ребенку вернуться домой как можно скорее. Мне нужна ваша помощь. Если многие потребуют освободить моего сына, моего Влада, то это обязательно произойдет", – обратился Олег Буряк.

Напомним, на оккупированных территориях Запорожской области оккупанты похищают людей. Захватчики также воруют технику.

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