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Оккупанты похитили четырех работников Запорожской АЭС

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Оккупанты похитили четырех работников Запорожской АЭС

Фото: Associated Press

Все четверо считались лояльными оккупационному руководству ЗАЭС.

Российские захватчики вечером, 6 апреля, в Энергодаре похитили четырех работников Запорожской АЭС.

Об этом информирует Энергоатом в Телеграмме.

Отмечается, что оккупанты в масках ворвались в одно из помещений временно оккупированной Запорожской АЭС и забрали четырех работников службы физической защиты станции.

"Известно, что атомщиков вывезли в неизвестном направлении и сейчас место их пребывания остается неизвестным. Отмечается, что все четверо считались лояльными оккупационному руководству ЗАЭС, ведь подписали контракты с фейковой АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

Добавим, что среди задержанных, в частности, был и заместитель «начальника» службы Марк Волков, всячески способствовавший незаконной деятельности захватчиков.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что недавний визит Рафаэля Гросси в Запорожскую АЭС лишь подтвердил неэффективность и недееспособность МАГАТЭ.

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Дата публикации
Просмотры
408
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