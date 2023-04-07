Оккупанты похитили четырех работников Запорожской АЭС

Все четверо считались лояльными оккупационному руководству ЗАЭС.
Российские захватчики вечером, 6 апреля, в Энергодаре похитили четырех работников Запорожской АЭС.
Об этом информирует Энергоатом в Телеграмме.
Отмечается, что оккупанты в масках ворвались в одно из помещений временно оккупированной Запорожской АЭС и забрали четырех работников службы физической защиты станции.
"Известно, что атомщиков вывезли в неизвестном направлении и сейчас место их пребывания остается неизвестным. Отмечается, что все четверо считались лояльными оккупационному руководству ЗАЭС, ведь подписали контракты с фейковой АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.
Добавим, что среди задержанных, в частности, был и заместитель «начальника» службы Марк Волков, всячески способствовавший незаконной деятельности захватчиков.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что недавний визит Рафаэля Гросси в Запорожскую АЭС лишь подтвердил неэффективность и недееспособность МАГАТЭ.
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