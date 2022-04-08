Виктор Дудка — депутат фракции "Слуга народа".
Российские оккупанты похитили депутата Запорожского областного совета Виктора Дудку.
Об этом сообщила глава облсовета Елена Жук.
"6 апреля, в поселке Михайловка Запорожской области российские оккупанты похитили депутата областного совета Виктора Дудку. Об этом сообщила его жена, информацию подтвердила также его дочь. Сейчас местонахождение Виктора Ивановича неизвестно", — отметила она.
Она также уточнила, что Дудка является депутатом фракции "Слуга народа".
Напомним, в Херсонской области оккупанты похитили старосту села, который раздавал хлеб.
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