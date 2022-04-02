Оккупанты похитили городского главу Таврийска на Херсонщине

Мужчина не выходит на связь.

В Херсонской области оккупанты похитили городского главу Таврического.

Об этом говорится на странице Таврического городского территориального общества в Facebook.

С вечера 1 апреля отсутствует информация о местонахождении городского головы Таврического Николая Ризака. Он был задержан русскими военными.

"Цель изоляции и требования представителей оккупационных войск к главе города достоверно пока не установлены. Надеемся, что с Николаем Ивановичем все в порядке и он сможет как можно быстрее продолжить выполнение своих служебных обязанностей городского головы, который персонально отвечает за жизнедеятельность 18-тысячной общины", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские оккупанты захватили в плен заместителя председателя одной из ОТГ в Сумской области.

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