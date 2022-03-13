Оккупанты похитили мэра Днепрорудного - глава Запорожской ОГА

Неизвестно, где находится мужчина.
Российские оккупанты взяли в плен городского голову города Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева.
Об этом 13 марта сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.
"Военные преступления становятся системными. Похищен городской голова Днепрорудного Матвеев Евгений Сергеевич", — написал он.
Ранее во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты, похитившие городского голову Ивана Федорова, назначили нового "мэра". Ею стала депутат Мелитопольского городского совета от "Оппоблока" Галина Данильченко.
Читайте также: