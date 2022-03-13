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Оккупанты похитили мэра Днепрорудного - глава Запорожской ОГА

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Оккупанты похитили мэра Днепрорудного - глава Запорожской ОГА

Фото: dnrada.gov.ua

Неизвестно, где находится мужчина.

Российские оккупанты взяли в плен городского голову города Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева.

Об этом 13 марта сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

"Военные преступления становятся системными. Похищен городской голова Днепрорудного Матвеев Евгений Сергеевич", — написал он.

Ранее во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты, похитившие городского голову Ивана Федорова, назначили нового "мэра". Ею стала депутат Мелитопольского городского совета от "Оппоблока" Галина Данильченко.

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