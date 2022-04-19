Оккупанты похитили спасателя и двух правоохранителей в Запорожской области — ОВА

Также известно о пытках пленного украинского военного.
В Токмаке, Бердянске и Мелитополе Запорожской области российские оккупанты похитили спасателя и двух правоохранителей.
Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.
"Жительница города Токмак сообщила о том, что ночью российские военные проникли в ее дом и похитили мужчину — сотрудника полиции. Его вывезли в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.
Оккупанты на блокпосте незаконно задержали и вывезли в неизвестном направлении инспектора группы реагирования Бердянского РВП, старшего лейтенанта полиции. А в городе Мелитополь по адресу проживания оккупанты похитили сотрудника ГСЧС и вывезли в неизвестном направлении.
Также известно о пытках пленного украинского военного.
"В Мелитопольскую многопрофильную больницу интенсивных методов лечения под конвоем российских военных доставили пленного солдата ВСУ. Парня пытали и издевались над ним так, что он попытался порезать себе вены. Врачам пришлось оперировать бойца под дулами автоматов", — отметил спикер ОВА.
По его информации, после операции конвой российских военных сразу увез украинского пленника в неизвестном направлении.
Иван Арефьев также сообщил, что оккупанты готовят провокации на Пасху. По предварительной информации, они намерены обстрелять храмы Запорожской области.
Напомним, оккупанты похитили 16-летнего сына главы Запорожской райгосадминистрации.
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