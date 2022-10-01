Оккупанты похитили супругов под Херсоном, которые отказались голосовать на "референдуме"

Об их местонахождении неизвестно.

В Каховке Херсонской области российские военные 25 сентября похитили супругов – Владислава и Анну Сибирских, отказавшихся голосовать на псевдореферендуме.

Об этом сообщает Каховская городская территориальная громада в Facebook.

"25 сентября, за отказ проголосовать, из своего дома вооруженными военными РФ в присутствии женщин, носивших урны для голосования и списки, забрали супругов Сибирского Владислава Александровича (1992 г. р.) и Сибирскую Анну Геннадьевну (1990 г.р.). )", – говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты захватили в плен трех волонтеров в Херсоне.

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