Оккупанты похоронили минимум 16 тысяч жителей: какая ситуация в Мариуполе 31 мая

Мариуполь разрушен оккупантами и превратился в кладбище. За месяц россияне похоронили в братских могилах 16 тысяч местных жителей. Россия начала аннексию Мариуполя и выдает российские паспорта.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за минувшие сутки, 30 мая.

В Мариуполе оккупанты начали оформлять российские паспорта

В Мариуполе российские оккупанты начали процедуру приема документов для получения российского паспорта. Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко. По его словам, для получения паспорта РФ гражданам сначала нужно получить справку о регистрации в Донецке. Уже потом в Новоазовске подать документы в так называемой миграционной службе ДНР.

День "защиты" детей по-русски: оккупанты грабят школы Мариуполя к празднику

Оккупанты продолжают грабить Мариуполь. И даже не останавливаются перед тем, что это имущество принадлежит школам. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко на телеканале Freedom. Оборудование вывозится в Донецк "под флагом единой России".

Фото: скриншот с видео

В Мариуполе россияне загрузили судно рулонной сталью и будут вывозить ее в Ростов

Российские агрессоры, не скрываясь, вывозят из Мариуполя украинскую сталь. Оккупанты закончили загрузку рулонной стали на свой корабль и планируют вывезти награбленный груз в Россию, рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Тelegram.

Давление на руководство Украины: Жданов рассказал, зачем оккупанты обнародуют допросы "азовцев"

Российские оккупанты допрашивают украинских военных, защищавших "Азовсталь" в Мариуполе. Делают они это для внутренней аудитории и давления на руководство Украины. Об этом в эфире единственного телемарафона рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Фото: Associated Press

"Поехали обслуживать Донецк": российские оккупанты украли в Мариуполе семь уцелевших троллейбусов

Российские оккупанты нашли 7 уцелевших троллейбусов в помещении Мариупольского троллейбусно-трамвайного управления и вывезли их в временно оккупированный Донецк. Их перекрашивают в цвета "Единой России" и планируют запустить в начале июня.

Оккупанты организовали "фильтрационные лагеря" для украинцев в России: туда свозят многие мариупольцы

Оккупанты не просто не снижают темп депортации и фильтрации, но прибегают к новым средствам "денаZификации". Сейчас фильтрационные лагеря для украинцев организовали не только на оккупированной территории Украины, но и на территории России. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Фото: Associated Press

Родные защитников "Азовстали" не знают, где они находятся

Две жены и девушка украинских военнослужащих, захваченных российскими войсками или пропавших без вести после защиты завода "Азовсталь" в Мариуполе, рассказали, что у них мало или совсем нет информации о местонахождении их близких, сообщает CNN.

Тела укладывают в несколько слоев: за месяц оккупанты похоронили в братских могилах 16 тысяч мариупольцев

С середины апреля российские оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 тысяч мариупольцев – возле поселков Старый Крым, Мангуш и Виноградное. На Старокрымском кладбище за месяц появилось 25 новых секторов траншейного типа. Тела укладывают в несколько слоев, а затем "маскируют" табличками как индивидуальные захоронения.

Ранее ТСН.ua рассказывал историю 24-летней Анны Зайцевой, которая вместе с трехмесячным сыном 65 дней провела на заводе "Азовсталь". Что в подземной оккупации стало самым трудным испытанием для молодой мамы и младенца, как Анна ухаживала за ребенком и что случилось с ее мужем.

Число погибших в Мариуполе неизвестно - в моргах города до сих пор остаются тысячи тел - ТСН

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