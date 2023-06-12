Оккупанты похвастались, что уничтожили дроном украинский танк: что это было на самом деле

По словам наших защитников, россияне потратили свой "Ланцет" на деревянный макет танка.
Украинские защитники опровергли заявление российских пропагандистов о якобы уничтожении танка ВСУ с помощью дрона-камикадзе "Ланцет".
Об этом передает батальон К2 54-й отдельной механизированной бригады в Facebook.
"Недавно в телеграмм-каналах оккупантов отчитались об успешной работе с применением БПЛА "Ланцет" (российский баражирующий боерпипас). Но есть одно но", — говорится в сообщении.
Как оказалось, оккупанты попали в деревянный макет. По словам защитников, "выдавать неудачи за победу — это лакмусовая бумажка для определения россиянина".
Ранее в Минобороны Германии ответили, были ли в Украине уничтожены танки Leopard.
Военный обозреватель Юрий Бутусов прокомментировал слухи пропагандистов РФ о первом потерянном танке Leopard 2.
Также недавно владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял российское Минобороны, похваставшееся тем, что оккупанты с ударного вертолета Ка-52 уничтожили украинские комбайны в поле.