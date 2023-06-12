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Оккупанты похвастались, что уничтожили дроном украинский танк: что это было на самом деле

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Оккупанты похвастались, что уничтожили дроном украинский танк: что это было на самом деле

Деревянный "Leopard" vs дрон-камикадзе "Ланцет".

По словам наших защитников, россияне потратили свой "Ланцет" на деревянный макет танка.

Украинские защитники опровергли заявление российских пропагандистов о якобы уничтожении танка ВСУ с помощью дрона-камикадзе "Ланцет".

Об этом передает батальон К2 54-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

"Недавно в телеграмм-каналах оккупантов отчитались об успешной работе с применением БПЛА "Ланцет" (российский баражирующий боерпипас). Но есть одно но", — говорится в сообщении.

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Как оказалось, оккупанты попали в деревянный макет. По словам защитников, "выдавать неудачи за победу — это лакмусовая бумажка для определения россиянина".

Оккупанты похвастались, что уничтожили дроном украинский танк: на самом деле это был макет

Оккупанты похвастались, что уничтожили дроном украинский танк: на самом деле это был макет

Ранее в Минобороны Германии ответили, были ли в Украине уничтожены танки Leopard.

Военный обозреватель Юрий Бутусов прокомментировал слухи пропагандистов РФ о первом потерянном танке Leopard 2.

Также недавно владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял российское Минобороны, похваставшееся тем, что оккупанты с ударного вертолета Ка-52 уничтожили украинские комбайны в поле.

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Дата публикации
Просмотры
673
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