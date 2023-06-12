Оккупанты похвастались, что уничтожили дроном украинский танк: что это было на самом деле

По словам наших защитников, россияне потратили свой "Ланцет" на деревянный макет танка.

Украинские защитники опровергли заявление российских пропагандистов о якобы уничтожении танка ВСУ с помощью дрона-камикадзе "Ланцет".

Об этом передает батальон К2 54-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

"Недавно в телеграмм-каналах оккупантов отчитались об успешной работе с применением БПЛА "Ланцет" (российский баражирующий боерпипас). Но есть одно но", — говорится в сообщении.

Как оказалось, оккупанты попали в деревянный макет. По словам защитников, "выдавать неудачи за победу — это лакмусовая бумажка для определения россиянина".