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Оккупанты показали страшные кадры из Волчанска: город уничтожили почти до основания (видео)

Оккупанты показали страшные кадры из Волчанска: город уничтожили почти до основания (видео)

Волчанск с высоты полета дрона / Фото: Фото из социальных сетей

Однако украинские защитники даже в таких адских условиях держат оборону.

Российские оккупанты продолжают уничтожать Волчанск на Харьковщине и даже сняли с дрона видео, чтобы похвастаться своими преступлениями.

Одно видео из пабликов оккупантов опубликовал украинский военный журналист Юрий Бутусов, другое – ресурс DeepState.

На кадрах с высоты птичьего полета видно много клубков дыма во всем городе. Россияне наносят удары прямо по гражданским домам. Большая часть зданий уже разрушены или получили повреждения. Однако оккупанты готовят даже по развалинам домов.

"Волчанск Харьковской области сегодня. Непрерывные артиллерийские обстрелы и авиаудары по кварталам, самые жестокие бои на улицах города...

Слава украинским воинам, которые в таких адских условиях держат оборону, проявляя самую высокую самоотдачу, решимость и героизм", – отметил Юрий Бутусов.

Появились кадры из Волчанска: россияне хвалятся, как уничтожают город

Появились кадры из Волчанска: россияне хвалятся, как уничтожают город

Ранее сообщалось, что россияне обстреливают Волчанск из "Сонцепёков" термобарическими боеприпасами. В городе продолжается активное пехотное сражение.

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