Оккупанты покидают Херсон: Шойгу отдал приказ отступить с правого берега Днепра (видео)

"Жизнь и здоровье военнослужащих РФ всегда являются приоритетом", такую причину бегства оккупантов назвал Шойгу.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отдал приказ командующему так называемой "спецоперацией" в Украине Суровикину приступить к отводу войск за реку Днепр. Оккупанты якобы должны покинуть Правобережье в ближайшие сроки.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Причина бегства из украинского Херсона, как заявил Шойгу, это "жизнь и здоровье военнослужащих РФ всегда является приоритетом".

Командующий российской армией проинформировал министра обороны РФ, что военные после ухода из Правобережья займут подготовленные в инженерном отношении оборонные рубежи и позиции на левом берегу Днепра. Комментируя ситуацию на юге, Суровикин заявил, что ВС РФ якобы успешно противостоят попыткам украинского контрнаступления в направлении Херсона.

"Херсон и близлежащие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно обеспечиваться и функционировать", - сообщил Суровикин прихвостню Путина Шойгу.

Деокупация Херсона: что известно

9 ноября стало известно, что в Херсонской области оккупанты перед отступлением начали взрывать мосты. Взорваны по меньшей мере 5 переправ в Николаевской и Херсонской областях.

Перед отступлением оккупанты в Херсоне уже полностью разворовали и все имущество вывезли на левый берег, а то, что не смогли вывезти, просто разбили.

Интересно, что 9 ноября погиб заместитель гауляйтера Херсонской области Кирилл Стремоусов. Российские пропагандисты утверждают, что так называемый "замглавы Херсонской области" Стремоусов погиб в ДТП.

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