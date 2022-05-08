Оккупанты полностью разрушили квартиру известной украинской ведущей: "Я отказывала себе во всем, чтобы в 33 иметь свое жилье"

Оккупанты полностью разрушили квартиру известной украинской ведущей: "Я отказывала себе во всем, чтобы в 33 иметь свое жилье"

Журналистка программы "Звездный путь", ведущая YouТube-канала Doroty Алина Доротюк поделилась, что российские оккупанты полностью разрушили ее квартиру.

Доротюк у себя на странице в Instagram призналась, что российские войска попали своими снарядами в ее жилище, ради которого она себе во всем отказывала:

"По поводу квартиры – я отказывала себе во всем, чтобы в 33 иметь свое отдельное жилье, в которое было вложено каждый миллиметр моей души. Какую решисты разрушили своими снарядами вдребезги!" – сказала журналистка.

С начала полномасштабной войны Доротюк приняла решение остаться в Украине:

"Я не осуждаю никого, кто уехал за границу. Но я лично никуда не поеду! Потому что у меня здесь семья. И они для меня самое родное и дорогое, что у меня есть. И если на них упадет ядерка 9-го, я хочу, чтобы она упала и на меня! Потому что без них я не то что жить, дышать не могу", — поделилась Алина.

Вместе с тем Доротюк обратилась к тем украинцам, которые продолжают говорить по-русски:

"Да говорите вы на том кацапском — ваше право. Но не удивляйтесь, чего война до сих пор продолжается. И да — я очень мечтаю, чтобы вся Украина наконец-то заговорила на родном таком певучем языке", — подчеркнула ведущая.

Читайте также: