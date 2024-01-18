Оккупанты полностью уничтожили школу в Чугуеве: погибла женщина, есть раненые (фото)

В результате вражеского удара погибла работница школы, еще несколько работников учебного заведения и жители окрестных домов получили ранения.

Прошлой ночью Чугуевская громада на Харьковщине снова подверглась удару со стороны российских агрессоров. На этот раз его мишенью стала одна из школ Чугуева – она была полностью уничтожена.

Об этом сообщила глава Чугуева Галина Минаева в Facebook.

"Но наша главная потеря более страшная и необратимая: на своем рабочем месте погибла женщина, работник школы. Еще несколько человек, работники учебного заведения и жители окрестных домов, получили ранения. Как видим, враг продолжает целенаправленно уничтожать гражданскую инфраструктуру нашей громады, как и тысяч других громад Украины", — написала Минаева.

Мэр Чугуева выразила соболезнования близким и родным погибшей женщины и пообещала, что все пострадавшие получат всю необходимую помощь.

"Уверена — это очередное проявление варварства со стороны нашего врага лишь более сплотит Чугуевскую громад", — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что враг нанес удары по Харьковской области по ЗРК С-300.

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