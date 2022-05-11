Оккупанты полностью уничтожили в Украине 101 больницу — Минздрав

Снаряды и ракеты оккупантов попали в 600 украинских медучреждений.

С начала полномасштабной войны России оккупанты полностью уничтожили в Украине 101 больницу.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Уже 77 дней подряд российские террористы обстреливают жилые кварталы и гражданские объекты. Снаряды и ракеты оккупантов попали в 600 украинских медучреждений. 101 больница уничтожена без возможности восстановления", — говорится в сообщении.

Также по данным Минздрава, российские захватчики разрушили 450 аптек. Почти 200 автомобилей экстренной медицинской помощи расстреляны или захвачены врагом.

"За каждой этой цифрой – жизнь смелого украинца. Жизнь того, кто вовремя не доехал в больницу, или кому некуда было ехать, или того, кого просто не пропустили российские военные, и они не смогли вовремя получить необходимую медицинскую помощь", — отметили в Министерстве.

Напомним, ВОЗ доставила в Украину 20 машин скорой помощи, способных работать даже в наиболее труднодоступных районах.

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