Оккупанты получили доступ к арсеналу 1868 года артиллерийской базы вооружения в Беларуси — военный эксперт

Российские кафиры в Беларуси, а именно, в Гомеле, получили доступ еще и к арсеналу 1868 года артиллерийской базы вооружения.

Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"На этой базе на хранении находятся в основном артиллерийские системы: САУ "Акация", 2С9 "Нона-С", сотни гаубиц Д-20 и Д-30, гаубицы "Мста-Б" и т.д.", — добавил он.

По словам Коваленко, это обусловлено нарастающими проблемами РОВ относительно своевременного и в нужном количестве обеспечения подразделений боеприпасами. Ведь расстояния подвоза с каждым днем растут все больше и больше.

"То есть российские оккупанты вывозят из Беларуси уже не только тысячи тонн боеприпасов, но и сотни единиц артиллерии. Неужели у российской армии начали возникать проблемы с артиллерией?..", — пишет Коваленко.

Напомним, начались 174 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты активизировали наступление в Донецкой области, а ВСУ частично им уступили вблизи Новомихайловки. Детальнее о ситуации на фронте - в утренней сводке Генштаба на 16 августа.

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