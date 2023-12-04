Оккупанты получили "элитное" подкрепление под Бахмутом: в ВСУ рассказали, что происходит вокруг города

Российские захватчики у Бахмута стали еще наглее, ведь получили подкрепление "элитными подразделениями".

Под Бахмутом сейчас ситуация сложная. Там враг активно использует авиацию.

Об этом рассказал пресс-офицер 26 артиллерийской бригады Олег Калашников в эфире телемарафона.

"Очень непростая ситуация, боевые столкновения идут постоянно, за минувшие сутки около 20 было контратак врага. Остаются горячими направления Богдановка, Хромовка, Яковлевка – это северный фланг, и южный – Клещиевка, Андреевка. Враг очень активно использует авиационную составляющую – это его планирующие авиабомбы на 250 кг", – рассказал он.

По сравнению с летним периодом, россияне стали еще более наглыми. Частично причиной является то, что они получили так называемое "элитное" подкрепление.

"Россияне были более неуверены в себе, а здесь они недавно получили резервы, пополнения в боевой технике. Они считают, что могут добиться результатов, поэтому они очень активны. Также они усилены элитными подразделениями – десантно-штурмовыми и воздушно-десантными войсками. Поэтому постоянно пытаются наносить нам контрудары, причем они более активны, чем были летом. Поэтому бои продолжаются более тяжелые", — рассказал Олег Калашников.

Также в настоящее время оккупанты применяют больше неуправляемых и управляемых фугасных бомб.

"Все очень активно, но не настолько, как мы могли наблюдать в конце прошлого и начале этого года, когда они непосредственно штурмовали Бахмут силами "Вагнера", — добавил пресс-офицер 26 артиллерийской бригады.

Напомним, сейчас активные боевые действия происходят как на северном, так и южном фланге Бахмута. По словам начальника службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, перед тем, как совершать штурмовые действия на Бахмутском направлении, российские оккупанты активно обстреливают украинские позиции.

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