Оккупанты получили новую партию "Шахедов": Гуменюк рассказала, к чему готовиться

На обломках сбитых БПЛА, применявшихся при атаке 4 сентября, обнаружили новую маркировку.

оккупанты получили новую партию ударных дронов "Шахед". Их они используют для атак по гражданской инфраструктуре.

Об этом рассказала начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.

По ее словам, на обломках сбитых БПЛА, применявшихся во время атаки 4 сентября, обнаружили новую маркировку, свидетельствующую об использовании новой партии дронов.

"На обломках сбитых беспилотников мы видели, что это действительно следующая партия, отличающаяся маркировкой. Очевидно, что россияне экономят ракеты. Потому что этот запас пополнять не так просто и гораздо дороже. Враг пытается уничтожать гражданскую инфраструктуру с помощью более дешевого способа", — сообщила Гуменюк.

Напомним, по данным МИД Украины, российские "Шахеды" во время атаки рухнули на территорию Румынии.

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