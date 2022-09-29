Оккупанты получили от Путина приказ: "ни шагу назад" — эксперт Том Купер о ситуации на фронте

Купер язвительно отметил, что путинская директива "ни шагу назад" работает так же "эффективно", как и все остальные его военные приказы в этой войне.

Австрийский военный эксперт Том Купер, регулярно анализирующий ситуацию на фронте и известный своими ироническими заметками в адрес россиян, опубликовал очередной отчет за 27-28 сентября.

"Путин приказал всем вооруженным силам России, своим ЧВК "ни шагу назад" и бросает в бой все войска, которые он только может собрать вместе", — говорится в отчете.

Купер язвительно отметил, что путинская директива "ни шагу назад" работает так же "эффективно", как и все остальные его военные приказы в этой войне.

Эксперт заметил, что в течение последней недели можно было определить две основные "группы сил" РФ, которые восстановили с помощью мобилизованных, а затем перебросили в Украину:

3-я мотострелковая дивизия (МОСД) в Белгороде;

20-я гвардейская мотострелковая дивизия (ГМСД), Ростов-на-Дону.

По его словам, "ни какая вера во Христа" не помогла оккупантам 3-й мотострелковой дивизии: ВСУ их уверенно разгромили. Купер утверждает, что потери россиян составили десятки единиц техники и большую часть военных.

Также эксперт располагает информацией, что мобилизованные из Волгограда, которых должны были доставить в оккупированный город Сватово, не добрались даже до Луганска, потому что отправились на "концерт Кобзона".

"Снова сосредоточусь на "крайнем юго-восточном уголке" Харьковщины, особенно на территории между Боровой и Лиманом. Прорыв со стороны Купянска идет с наступлением в юго-восточном направлении", — отметил Купер.

Эксперт обратил внимание, что украинские силы освободили Редкодуб. По его словам, в Новом и Новоселовке российские гарнизоны выполняют приказ Путина "ни шагу назад".

"ВСУ продвигаются на юг, в тыл Лимана... Ближе к Дробышево... местный российский гарнизон растворился, оставив по меньшей мере несколько Т-72", — добавил эксперт.

Отметим, что эти данные от Тома Купера являются его собственными предположениями и не являются официальной информацией Минобороны Украины или Генштаба ВСУ.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович назвал место, куда РФ может "влупить" ядерным оружием.

Читайте также: