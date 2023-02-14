Оккупанты получили приказ о наступлении на Донбассе: разведка Британии оценила возможности россиян

Российские оккупанты не собрали достаточно сил для оперативного прорыва ни в одном из направлений, хотя и получили приказ от командования РФ продвигаться в большинстве секторов.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Разведка Британии информирует, что за последние три дня "вагнеровцы" добились определенных успехов в районе села Красная гора возле Бахмута. Однако в этом направлении продолжается украинская организованная оборона. Тактическое продвижение российских войск к югу от города имеет мало прогресса

Кроме того, россияне пытаются наступать на участке Кременно-Сватово в Луганской области. Но пока это лишь локальные бои, масштабы слишком малы для достижения значительного прорыва.

"Россия, вероятно, стремится вернуть назад некоторые успехи украинских войск, достигнутые в сентябре-ноябре 2022 года: существует реальная вероятность того, что их ближайшая цель – продвинуться на запад к реке Жеребец", – говорится в сообщении.

Британская разведка считает, что российские войска получают приказы о наступлении на большинстве направлений, однако они не сконцентрировали достаточно сил для наступательных действий ни в одном из направлений.

Напомним, украинский военный рассказал, что новое широкомасштабное наступление, к которому готовятся россияне, длится уже более 10 дней. Он отмечает, что тяжелые бои идут и в районе Опросного и Клиищевки. Впрочем, ситуация остается контролируемой. По его словам, тяжелая ситуация сейчас находится в районе Бахмута.

Как сообщалось, военный эксперт Петр Черник считает, что у России на сегодняшний день нет сил и средств для нового полномасштабного наступления на всей линии фронта.

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