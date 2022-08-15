Оккупанты понесли потери и отошли: Генштаб — о ситуации на Бахмутском направлении

Российские оккупанты продолжают попытки штурма позиций ВСУ.
На Бахмутском направлении оккупанты пытались штурмовать позиции украинских защитников, однако понесли потери и отошли.
Об этом 15 августа говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
"На Бахмутском направлении противник, применением имеющихся средств огневого поражения по районам населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Веселая Долина, Васюковка, Бахмутское, Соледарь, Шумы, Северное, Белогоровка, Яковлевка, Федоровка, Зайцево и Вершина, пытался создать благоприятные условия для дальнейшего отдельных участках. Нанес авиаударов вблизи Соледара и Яковлевки. Совершил попытку штурмовых действий из района Углегорской ТЭС в направлении населенного пункта Вершина. Потерпел и отошел", — говорится в сообщении.
Напомним, на Славянском направлении путинские воины хотели прицельным огнем оттеснить ВСУ, но у них ничего не вышло.
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